Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, du Dun jusqu’à la mer! Le Bourg-Dun samedi 25 juillet 2026.

Le Bourg-Dun

Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, du Dun jusqu’à la mer!

Office de tourisme Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le temps d’un après-midi venez découvrir notre territoire à travers une petite randonnée accompagnée et commentée.

Nous partirons du village du Bourg-Dun et parcourrons le Dun jusqu’à son embouchure. Lors de cette sortie (un peu plus de 10km) un goûter terroir vous sera offert.

Au programme randonnée dans la vallée, découverte de l’environnement et du patrimoine local. En bonus la visite inédite d’un édifice remarquable!

Activité gratuite, places limitées , réservation obligatoire.

A partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Heure du Rendez-vous 14h ;

Durée totale environ 4h .

Office de tourisme Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, du Dun jusqu’à la mer!

L’événement Promenade gourmande en Côte d’Albâtre, du Dun jusqu’à la mer! Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre