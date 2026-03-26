Promenade gourmande le patrimoine caché

Salle polyvalente Butot-Vénesville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Promenade rando à la découverte du village de Butot-Vénesville et de la campagne alentour.

Départ de la salle Polyvalente de Butot-Vénesville à 14h. Promenade d’environ 11km avec une halte à la chapelle Notre Dame de Butot-Vénesville.

Goûter terroir offert à la fin du parcours.

Prévoir de bonnes chaussures de randonnée, vêtements adaptés selon météo. Enfant (à partir de 10 ans) accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 97 00 63 ou dans l’un des bureaux de l’office de tourisme (st Valery en caux, Cany Barville, le Bourg Dun, Veules les roses). .

Salle polyvalente Butot-Vénesville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Promenade gourmande le patrimoine caché

L’événement Promenade gourmande le patrimoine caché Butot-Vénesville a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre