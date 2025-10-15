Promenade Gourmande Limoges

Limoges Haute-Vienne

Places et ruelles du cœur historique vous mènent jusqu’aux halles et au quartier de la Boucherie, sur les pas de la gastronomie limousine. Le parcours se terminera par une dégustation de quelques spécialités limougeaudes.

Avec la complicité de La Locale

– Visite Apéritive d’1h30

– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet

– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet

– Visite accessible PMR .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

