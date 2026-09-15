Promenade Gourmande Limoges
mercredi 14 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Promenade Gourmande
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-14 19:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Places et ruelles du cœur historique vous mènent jusqu’aux halles et au quartier de la Boucherie, sur les pas de la gastronomie limousine. Le parcours se terminera par une dégustation de quelques spécialités limougeaudes.
Avec la complicité de La Locale
– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet
– Visite accessible PMR .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Promenade Gourmande
L’événement Promenade Gourmande Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges 15 septembre 2026
- Exposition Entre sacré et urbain Espace Noriac Limoges 16 septembre 2026
- Stand infos : Objectif job étudiant !, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges 16 septembre 2026
- Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges 16 septembre 2026
- Festival des commerçants Limoges Limoges 17 septembre 2026