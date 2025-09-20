Promenade guidée à la découverte de Catet ! Villevieille – Quartier Catet Villevieille

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de participants limité à 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T09:30:00

Randonnée guidée sur le plateau de Catet

Partez pour une balade de 4 km à la découverte du plateau de Catet et de son patrimoine :

nombreuses capitelles,

murs en pierre sèche,

riche flore méridionale.

⏱️ Départ à 9h

Villevieille – Quartier Catet 2 chemin de la Plaine 30250 Villevieille Villevieille 30250 Gard Occitanie 06 11 50 72 81 https://www.assv-villevieille.org

© ASsV