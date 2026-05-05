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Promenade guidée dans les jardins du musée estonien en plein air, Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinn

Promenade guidée dans les jardins du musée estonien en plein air, Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinn

Promenade guidée dans les jardins du musée estonien en plein air, Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinn vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Eesti Vabaõhumuuseum

Adresse : Vabaõhumuuseumi tee 12 Tallinn 13521

Ville : 13521 Tallinn

Département : Harju County

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée avec billet de musée

Promenade guidée dans les jardins du musée estonien en plein air 5 – 7 juin Eesti Vabaõhumuuseum Harju County

Entrée avec billet de musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Lors de la visite des jardins, nous traverserons les jardins du musée à différentes époques, en commençant par le simple jardin de choux de la ferme Sassi-Jaani à l’époque du servage et en terminant par le parterre fleuri d’une ferme collective de l’ère soviétique. Nous apprendrons à connaître différentes cultures de jardin et parlerons de leur arrivée dans les jardins agricoles. Nous verrons ce qui caractérise les anciens jardins de ferme et comment et pour quelle raison l’apparence des jardins a changé au fil du temps.

Eesti Vabaõhumuuseum Vabaõhumuuseumi tee 12 Tallinn 13521 Tallinn 13521 Haabersti linnaosa Harju County +37258550525 https://evm.ee/ekspositsioon/taluaiad
Lors de la visite des jardins, nous traverserons les jardins du musée à différentes époques, en commençant par le simple jardin de choux de la ferme Sassi-Jaani à l’époque du servage et en terminant…

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