Promenade guidée « La Source de l’Orge », Place de Verdun, Nans-les-Pins

Informations pratiques

Promenade guidée « La Source de l’Orge » Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de Verdun Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Promenade « La Source de l’Orge » Captage et gestion d’une source.

eN 1848 fut construite, pour satisfaire aux besoins des habitants du quartier-haut, la fontaine du Peyron ou fontaine St Georges, du nom du maire alors en exercice : le Général , Baron de st Georges. Elle alimentait un lavoir, aujourd’hui disparu.

Rendez-vous Place de Verdun.

Place de Verdun Place de Verdun 83860 nans les Pins Nans-les-Pins 83860 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0683109078 http://nans.autrefois.free.fr Captage et gestion d’une source. En 1848 fut construite, pour satisfaire aux besoins des habitants du quartier-haut, la fontaine du Peyron ou fontaine St Georges, du nom du maire alors en exercice : le général, baron de St Georges. Elle alimentait un lavoir, aujourd’hui disparu. Présence de parkings gratuits.

Promenade « La Source de l’Orge » Captage et gestion d’une source.

©Nans Autrefois