Promenade guidée « La Source de l’Orge », Place de Verdun, Nans-les-Pins
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Verdun · Nans-les-Pins
Informations pratiques
Promenade guidée « La Source de l’Orge » Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de Verdun Var
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Promenade « La Source de l’Orge » Captage et gestion d’une source.
eN 1848 fut construite, pour satisfaire aux besoins des habitants du quartier-haut, la fontaine du Peyron ou fontaine St Georges, du nom du maire alors en exercice : le Général , Baron de st Georges. Elle alimentait un lavoir, aujourd’hui disparu.
Rendez-vous Place de Verdun.
Place de Verdun Place de Verdun 83860 nans les Pins Nans-les-Pins 83860 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0683109078 http://nans.autrefois.free.fr Captage et gestion d’une source. En 1848 fut construite, pour satisfaire aux besoins des habitants du quartier-haut, la fontaine du Peyron ou fontaine St Georges, du nom du maire alors en exercice : le général, baron de St Georges. Elle alimentait un lavoir, aujourd’hui disparu. Présence de parkings gratuits.
Promenade « La Source de l’Orge » Captage et gestion d’une source.
©Nans Autrefois