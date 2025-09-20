Promenade guidée : « La visite archi-ludique » CIAP – Ancien collège Montauban

Promenade guidée : « La visite archi-ludique » CIAP – Ancien collège Montauban samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h30

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

️ La visite archi-ludique

Rendez-vous au CIAP (1er étage de l’Ancien Collège, 25 allée de l’Empereur) pour une visite participative, animée et ouverte à tous.

L’architecture est partout autour de nous : pourquoi ne pas regarder les façades d’un peu plus près, d’un peu plus loin, autrement… et en s’amusant ?

Curieux, rêveurs, touche-à-tout et explorateurs en herbe : suivez-nous pour une découverte ludique et sensorielle du monde qui nous entoure.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

©CIAP