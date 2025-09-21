Promenade guidée unique de l’exposition « la révolution urbaine de Mers-les-Bains racontée par ceux qui la regardent grandir» Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Mers-les-Bains

Promenade guidée unique de l’exposition « la révolution urbaine de Mers-les-Bains racontée par ceux qui la regardent grandir» Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Mers-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

Promenade guidée unique de l’exposition « la révolution urbaine de Mers-les-Bains racontée par ceux qui la regardent grandir» Dimanche 21 septembre, 10h00 Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Somme

Tarif : 8€/personne – 20€/famille (à partir de 3 personnes) Réservation en ligne sur archies.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Petits et grands, partez pour une aventure hors du temps !

(Re)Découvrez les trésors cachés de Mers-les-Bains au fil d’une visite ludique et immersive.

Guidés par une architecte passionnée, laissez vos sens vous raconter l’histoire :

Observer – Écouter – Toucher – Imaginer…

A votre tour, devenez explorateurs d’un jour : balade vivante, regards croisés et archéologie urbaine vous entraîneront au cœur du patrimoine balnéaire.

Un moment unique, participatif et accessible à tous les âges, pour voir la ville autrement !

Durée approximative : 45mn

Tarif : 8€/personne – 20€/famille (à partir de 3 personnes)

Départ : Office de Tourisme

Réservation en ligne sur archies.fr

Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable esplanade du Général Leclerc 80350 Mers Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts de France

Petits et grands, partez pour une aventure hors du temps !

Emmanuelle Ancel