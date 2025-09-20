Promenade historique à la découverte de Couraud Quartier de Couraud Domérat

Promenade historique à la découverte de Couraud Quartier de Couraud Domérat samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Sur réservation par téléphone au 04 70 64 88 07 ou par mail à l’adresse culture@domerat.agglo-montlucon.fr.

Quartier de Couraud Couraud, 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:culture@domerat.agglo-montlucon.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture