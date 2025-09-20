Promenade historique à la découverte de Ricros Ricros Domérat

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural. Sur réservation par téléphone au 04 70 64 88 07 ou par mail à l’adresse culture@domerat.agglo-montlucon.fr.

Ricros Ricros, 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes culture@domerat.agglo-montlucon.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture