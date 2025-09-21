Promenade historique dans Crevant Place de Crevant Domérat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir le village de Crevant, niché dans un creux et alimenté par la rivière du Bartillat. Autrefois viticole, Crevant est une ville qui regorge d’histoires. De l’époque Médiévale à nos jours, laissez-vous guider à travers une visite qui vous révélera son moulin, sa tour et son oratoire, vestiges et témoins d’un patrimoine qui subsiste aux effets du temps. La visite sera rythmée entre anecdotes et faits historiques mêlant croyances et mode de vie des habitants depuis plusieurs générations. Réservations obligatoires par téléphone au 04 70 64 88 07 ou par mail à l’adresse culture@domerat.agglo-montluçon.fr.

Place de Crevant Rue Frédéric Joliot Curie, 0410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:culture@domerat.agglo-montlu »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture