Promenade historique dans Prunet Prunet Domérat

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

A travers cette visite mélangeant balade et découverte, remarquez les bâtisses autour de vous et plongez dans l’histoire, la vie et les différentes personnalités du village. Pour compléter le programme, découvrez l’église Notre-Dame de Domérat et le musée de la vigne et sa visite qui rend hommage au passé viticole de la commune. Réservations obligatoires par téléphone au 04 70 64 88 07 ou par mail à l’adresse culture@domerat.agglo-montluçon.fr.

Prunet Place Jules Rougeron, 22 Rue Félix Lebourg 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:culture@domerat.agglo-montlu »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture