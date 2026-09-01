Promenade historique du bourg – Journées Européennes du Patrimoine Ardillières
samedi 19 septembre 2026 · Ardillières
Informations pratiques
Ardillières
Promenade historique du bourg – Journées Européennes du Patrimoine
Place de l’Eglise Ardillières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Conseil Municipal d’Ardillières vous invite à une promenade dans le bourg du Village.
Venez découvrir l’église, le four à pain, et d’autres anciennetés qui seront ouverts pour cette journée.
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Place de l’Eglise Ardillières 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 33 80 mairie@ardillieres.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Ardillères City Council invites you to take a stroll through the village center.
Come discover the church, the bread oven, and other historic sites that will be open for the day.
L’événement Promenade historique du bourg – Journées Européennes du Patrimoine Ardillières a été mis à jour le 2026-09-04 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin