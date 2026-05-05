Promenade historique surplombant la colline de Golgoi, Athienou, Athienou
Promenade historique surplombant la colline de Golgoi, Athienou, Athienou dimanche 14 juin 2026.
Promenade historique surplombant la colline de Golgoi Dimanche 14 juin, 02h00, 18h45 Athienou Δήμος Αθηένου
Participation gratuite, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T01:00:00+02:00 – 2026-06-14T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T17:45:00+02:00 – 2026-06-14T19:15:00+02:00
Tiki Tiki Tiki Tiki Tiki : Journées européennes d’archéologie – promenade historique surplombant la colline de Golgi, dans le contexte des célébrations des 100 ans depuis la fondation de la municipalité d’Athienou.
Date et heure : 14 juin, 18h45 – 20h15
CHROS : départ du musée municipal Kallinikeio d’Athienou, fin d’Athienou
Réservations sur le téléphone 24524002
Athienou 7600 Athienou Athienou 7600 Δήμος Αθηένου district de Lárnaca 0035724524002 https://athienoumuseum.org.cy https://www.facebook.com/KallinikeioMunicipallMuseumofAthienou [{« type »: « phone », « value »: « 0035724524002 »}]
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