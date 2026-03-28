Promenade immersive : Le courage de recommencer (Roubaix), Roubaix, Roubaix

Promenade immersive : Le courage de recommencer (Roubaix) 28 mars – 11 avril Roubaix Nord

€10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T15:00:00+01:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T15:00:00+02:00

CityWhispers vous invite à une promenade immersive inédite : « Le courage de recommencer ». Équipés d’un casque audio, laissez-vous porter par une narration poétique et une création musicale originale au cœur de Roubaix ville en pleine renaissance.

En marchant, vous sentirez les traces du fier passé industriel de Roubaix et sa quête constante de renouveau à travers l’art et la création. Cette balade sonore immersive vous invite à ralentir, à écouter et à redécouvrir le courage de se transformer — dans la ville, et en vous-même. C’est un dialogue vibrant entre la mémoire et l’avenir.

« Roubaix aurait pu choisir la démolition. Elle a choisi la métamorphose. »

Ce n’est pas qu’une promenade : c’est une expérience à vivre, entre le territoire et votre propre cheminement. Que ce voyage vous rappelle que l’espoir se cultive et que le courage de recommencer se construit pas à pas.

Roubaix La Piscine (à côté de l’entrée de la cour, devant le panneau « Square Jean PENNEL ») Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://citywhispers.eventbrite.fr »}]

Redécouvrez Roubaix lors d’une balade sonore poétique inédite. Entre passé industriel et renouveau, une immersion pour ressentir le courage de se transformer. Expérience unique. Roubaix patrimoine.

Photo : CityWhispers