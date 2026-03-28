Promenade immersive : Lille comme vous ne l’avez jamais entendue, Lille, Lille
Promenade immersive : Lille comme vous ne l’avez jamais entendue, Lille, Lille samedi 28 mars 2026.
Promenade immersive : Lille comme vous ne l’avez jamais entendue 28 mars – 11 avril Lille Nord
10,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-04-11T16:00:00+02:00 – 2026-04-11T17:00:00+02:00
Plongez dans une balade immersive au cœur de Lille.
Équipé(e) d’un casque audio, vous marchez dans la ville guidé(e) par une narration artistique, la musique et un univers sonore spécialement conçu pour ce parcours.
Peu à peu, les rues, les places et les façades se transforment en un décor vivant. La promenade invite à ralentir, à observer, à écouter et à ressentir la ville autrement.
Ce n’est pas une visite guidée classique.
C’est une expérience sensible où chaque participant découvre la ville à travers son propre regard et son propre rythme.
Durée : environ 1 heure
Distance : environ 2,5 km
L’équipe City Whispers vous attend pour partager ce moment unique. Réservez votre créneau dès maintenant et laissez-vous transporter !
Lille Gare Lille Flandres Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://citywhispers.eventbrite.fr »}]
Redécouvrez Lille autrement. Entre récit poétique et musique, cette balade sonore vous invite à ralentir et à ressentir le patrimoine. Une expérience humaine unique. Casques fournis. Promenade Lille
Photo : City Whispers
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