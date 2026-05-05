Promenade individuelle dans l’arboretum de Bábolna, Bábolnai Arborétum és Állatpark, Bábolna

Promenade individuelle dans l’arboretum de Bábolna 5 – 7 juin Bábolnai Arborétum és Állatpark Komárom-Esztergom vármegye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Le deuxième plus ancien et le plus exceptionnel haras du pays – le haras impérial et royal de Bábolna – a été fondé en 1789 pour répondre à la demande croissante de chevaux militaires de haute qualité. La recherche de la qualité a toujours été la pierre angulaire de notre philosophie.

Aujourd’hui, notre haras arabe à Babolna compte environ 280 chevaux, dont la majorité sont des Shagya arabes. La race Shagya Arabian se distingue par son élégance, ses mouvements harmonieux, sa volonté et sa capacité d’apprentissage exceptionnelles, sa grande capacité de travail et sa taille idéale. Le Shagya Arabian est une race de soutien traditionnelle qui excelle dans toutes les disciplines jusqu’au niveau moyen, il n’est donc pas surprenant que les Shagya Arabians se retrouvent souvent dans les pedigrees des meilleurs chevaux internationaux.

Cependant, le haras national de Bábolna n’élève pas seulement des Shagya arabes et des pur-sang arabes. Notre haras de Fallen, près de Tata, a une longue tradition d’élevage de pur-sang anglais.

L’arboretum de 20 hectares à côté du haras a été créé en 1965. La réserve naturelle, qui est d’importance locale, contribue à la tranquillité, la paix et l’air frais de la région, ce qui en fait un endroit agréable pour se détendre.

Vous pourrez profiter de 335 espèces d’arbres feuillus et 156 espèces d’arbres et arbustes à feuilles persistantes sur votre promenade ou à l’ombre des aires de repos abritées. L’aire de repos de l’île de l’étang, accessible par un pont en bois, est particulièrement charmante.

Vous y trouverez également le Famous Horses Memorial Park, unique en son genre en Europe. 54 pierres tombales uniques et des plaques de marbre avec des motifs transylvains sur 18 collines commémoratives, ainsi qu’un monument, commémorent nos grands chevaux.

Bábolnai Arborétum és Állatpark 2943 Bábolna, Bábolnai arborétum Bábolna 2943 Komárom-Esztergom vármegye https://babolnamenes.hu/en/tourism/arboretum/

Rendez-vous aux jardins

©Hantos Péter