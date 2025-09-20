PROMENADE INSOLITE – Faire l’école buissonnière entre Toulon et Châteauvallon Le Liberté – Scène nationale Toulon

PROMENADE INSOLITE – Faire l’école buissonnière entre Toulon et Châteauvallon Samedi 20 septembre, 09h30 Le Liberté – Scène nationale Var

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion des 60 ans de Châteauvallon et de sa nouvelle saison culturelle, le CAUE Var vous propose une promenade paysagère sur les traces du Sentier métropolitain.

Accompagnés par la paysagiste conceptrice Delphine Tourte, venez découvrir la métropole comme vous ne l’avez encore jamais vue !

Départ à 9h30 devant Le Liberté, Place de la Liberté, 83000 Toulon

Arrivée vers 18h à Châteauvallon (pot offert)

Le bus ligne 11 vous ramènera vers le centre-ville de Toulon (départ à 17h25, 17h55, 18h25, 18h55, 19h25 et 19h55 de l’arrêt Montserrat).

N’oubliez pas vos chapeau, lunettes, gourde et pique-nique & apportez votre assurance responsabilité civile individuelle !

Un récit de voyage

Vous voilà ici, convié à une marche, à un voyage métropolitain d’une journée, d’une scène à une autre. Venez (re)découvrir un chemin urbain vers Châteauvallon, où l’architecture se télescope à la garrigue.

Le CAUE Var a fait le pari de relier Le Liberté, au cœur de Toulon, à Châteauvallon, lieu mythique des collines d’Ollioules. D’ailleurs, le chemin ne compte-t-il pas autant que la destination ? Mettez-vous à la recherche de gestes anciens, de sons, de rythmes, pour que se raconte l’histoire de votre traversée. Et trouvez dans les paysages parcourus une manière de vous mouvoir, de fredonner, comme une façon de vous rendre plus présent !

Le Liberté – Scène nationale Place de la Liberté, 83000 Toulon Toulon 12345 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 80 08 40 36 http://www.chateauvallon-liberte.fr

