Les terrasses Didot, juillet 2025 Promenade Jane et Paulette Nardal PARIS 14 mercredi 9 juillet 2025 .

Animations hors les murs proposées par le centre social et culturel Didot, activités tout public (enfants, jeunes, parents).

Tous les mercredis :

Malle à jeux et à jouets / Grands jeux en

bois

Stand maquillage-

Jeux de société intergénérationnel

Structure gonflable chaque mercredi sur la pelouse de 14h00 à 19h30

Espace lecture (Bibliothèque

mobile)

Balade en tri porteur avec 13Unis

Vente de gâteaux et boissons non alcoolisées.

Du mercredi 09 juillet 2025 au mercredi 30 juillet 2025 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

gratuit

Vente de boissons et gâteaux payant pour auto-financer des projets pour les familles et les jeunes.

Activités gratuites: une participation libre est la bienvenue. Merci!

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 16 ans.

Animations hors les murs pour toute la famille les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet 2025. Vente de gâteaux et de boissons au programme !

Promenade Jane et Paulette Nardal 100 rue didot 75014 A proximité de la Place Alice Guy – 100 rue Didot-PARIS 14

+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/