Promenade kayak et pédestre une ville et sa rivière Tréguier

Le Port Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Au fil du Guindy et du Jaudy, partez à la découverte de Tréguier autrement.

Cette promenade croisée entre rive et rivière invite à observer la ville depuis ses paysages fluviaux, à la rencontre de son histoire, de son patrimoine et de ses liens intimes avec l’eau.

Depuis le port jusqu’à la passerelle Saint-François, laissez-vous guider à travers les récits, les usages et les mémoires attachées à ce cours d’eau emblématique du territoire. Une expérience sensible et conviviale, entre pas lents et glissements sur l’eau, proposée dans le cadre de la Biennale d’architecture et des espaces du Trégor 2025.

– Patrick Toularastel, adjoint au patrimoine à la Ville de Tréguier, représentant des Petites Cités de Caractère (balade pédestre)

– Un membre de l’association Océanide, spécialiste du patrimoine maritime du pays de Tréguier (balade fluviale en kayak)

Merci de bien lire le règlement avant toute inscription. Prévoir des chaussures adaptées pour la marche ou une tenue pour embarquer.

Dans la limite des places disponibles.

Organisé par la MAeB, en partenariat avec la Ville de Tréguier et Océanide. .

Le Port Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 70 23 57

