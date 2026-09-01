Informations pratiques

Saint-Sever-de-Rustan

Promenade le long de l’Arros

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Une journée au fil de l’Arros…

Envie de prendre l’air, de marcher un peu et de découvrir Saint-Sever-de-Rustan autrement ? Direction les bords de l’Arros pour une journée conviviale, ouverte à tous les âges.

Le matin, place à une jolie promenade le long de l’Arros : l’occasion de profiter du paysage, de papoter, de prendre son temps… et de faire quelques pas sans avoir besoin de battre un record olympique.

Après le déjeuner, on ralentit encore avec un atelier de sophrologie, suivi d’une lecture de contes. De quoi repartir détendu, avec peut-être une petite histoire à raconter à son tour.

La journée est gratuite et ouverte à tous, petits et grands. Elle se déroule de 9h30 à 17h.

Alors, si vous avez envie d’une parenthèse nature, tranquille et sympathique, chaussez vos chaussures de marche et venez profiter de la balade !

Inscription obligatoire.

.

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 35 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Day Along the Arros…

Want to get some fresh air, take a little walk, and discover Saint-Sever-de-Rustan in a new way? Head to the banks of the Arros for a fun-filled day out, open to all ages.

In the morning, enjoy a lovely stroll along the Arros: a chance to take in the scenery, chat, take your time… and walk a few steps without having to break an Olympic record.

After lunch, we’ll slow down even more with a sophrology workshop, followed by a storytime. It’s the perfect way to leave feeling relaxed—and maybe with a little story of your own to share.

The event is free and open to everyone, young and old. It runs from 9:30 a.m. to 5:00 p.m.

So, if you’re in the mood for a peaceful, friendly break in nature, put on your walking shoes and come enjoy the hike!

Registration is required.

L’événement Promenade le long de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65