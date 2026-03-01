Promenade le long du Ru Baybelle

Séry-Magneval Oise

Dans le cadre de la Semaine de l’EAU, Promenade le long du Ru Baybelle en partenariat avec la CCPV (Communauté de Communes des Pays du Valois), le Conservatoire des Espaces naturels, et le soutien de la LPO.

Nous nous promènerons dans le vallon du Ru Baybelle et rejoindrons un site géré par le Conservatoire.

Nous chercherons à y repérer les oiseaux, insectes … qui y vivent !

Le Ru Baybelle est un petit affluent de la rivière Sainte Marie, elle-même affluent de l’Automne.

Prévoir des vêtements adéquats et de bonnes chaussures.

Prévoir des jumelles

Chiens non autorisés

Animation gratuite bien entendu, ouverte à tous et toutes.

RDV devant la Mairie de Séry-Magneval

️ Dimanche 29 Mars

14h

Inscriptions auprès du Conservatoire 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org ou sur le site de la LPO Oise oise@lpo.fr…

Séry-Magneval 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96

English :

? As part of Water Week, a walk along the Ru Baybelle: in partnership with the CCPV (Communauté de Communes des Pays du Valois), the Conservatoire des Espaces naturels, and with the support of the LPO.

? We’ll take a stroll down the Ru Baybelle valley to a site managed by the Conservatoire.

We’ll try to spot the birds and insects that live there! ?

The Ru Baybelle is a small tributary of the Rivière Sainte Marie, itself a tributary of the Automne.

Bring appropriate clothing and good shoes.

Bring binoculars

Dogs not allowed

Free entertainment, of course, open to all.

? RDV in front of Séry-Magneval town hall

?? Sunday March 29

? 14h

To register, contact the Conservatoire 03.22.89.63.96 or reservation@cen-hautsdefrance.org or visit the LPO Oise website oise@lpo.fr…

