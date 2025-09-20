Promenade libre dans le parc Château de Loyat Loyat

Promenade libre dans le parc 20 et 21 septembre Château de Loyat Morbihan

Visite du château : inscription sur place par ordre d’arrivée. Nb de places limité .

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Possibilité de pique-niquer dans les jardins.

Château de Loyat route d’Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne https://www.chateau-loyat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091413

Promenade libre dans le parc de 10h à 18h.

