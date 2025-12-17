Promenade littéraire Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes Vendredi 6 février 2026, 15h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

avec Mathilde Beaussault

Durant 30 minutes, un.e invité.e du festival emmène un petit groupe de visiteurs dans les rayons de la bibliothèque, et confie ses coups de cœur.

Sur inscription le jour même, dans le hall à l’accueil Jardins d’hiver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T15:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T15:45:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



