Promenade littéraire Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes
Promenade littéraire Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes samedi 7 février 2026.
Promenade littéraire Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes Samedi 7 février 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
avec Jean-Baptiste Del Amo
Durant 30 minutes, un.e invité.e du festival emmène un petit
groupe de visiteurs dans les rayons de la bibliothèque, et confie ses coups de cœur.
Sur inscription le jour même, dans le hall à l’accueil Jardins d’hiver.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T15:00:00.000+01:00
1
Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine