Promenade littéraire – Emil Gallé Musée des Beaux-Arts Nancy
samedi 31 octobre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Promenade littéraire – Emil Gallé
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le temps d’une promenade à deux voix, venez écouter des textes littéraires évoquant Émile Gallé et le mouvement artistique de l’École de Nancy.Adultes
0 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Take a stroll %E0 accompanied by two voices, and come %E9listen to literary passages %E9evoking %C9mile Gall%E9 and the artistic movement of the %C9cole de Nancy.
L’événement Promenade littéraire – Emil Gallé Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
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