Promenade lyrique dans une église du XXe siècle Église Saint-Jean-Porte-Latine Antony

Promenade lyrique dans une église du XXe siècle Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Jean-Porte-Latine Hauts-de-Seine
Libre participation aux frais
Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Chaque année, l’église Saint Jean Porte Latine propose une heure musicale dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, offerte par des musiciens, chanteurs, choristes, amateurs et professionnels.
Cette année 3 chanteurs et un pianiste professionnel nous font parcourir le chemin qui va de Haendel à Fauré, de Rossini à Gounod.
Église Saint-Jean-Porte-Latine 1 square de l’Atlantique, 92160 Antony, France Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146661657 https://messes.info/communaute/nt/92/saint-jean-porte-latine RER B Gare des Baconnets
Parking public des Baconnets à Antony
Promenade lyrique
Rachel Brichler