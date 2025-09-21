Promenade lyrique dans une église du XXe siècle Église Saint-Jean-Porte-Latine Antony

Promenade lyrique dans une église du XXe siècle Dimanche 21 septembre, 17h00 Église Saint-Jean-Porte-Latine Hauts-de-Seine

Libre participation aux frais

Chaque année, l’église Saint Jean Porte Latine propose une heure musicale dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, offerte par des musiciens, chanteurs, choristes, amateurs et professionnels.

Cette année 3 chanteurs et un pianiste professionnel nous font parcourir le chemin qui va de Haendel à Fauré, de Rossini à Gounod.

Église Saint-Jean-Porte-Latine 1 square de l’Atlantique, 92160 Antony, France Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146661657 https://messes.info/communaute/nt/92/saint-jean-porte-latine RER B Gare des Baconnets

Parking public des Baconnets à Antony

Promenade lyrique

Rachel Brichler