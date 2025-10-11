Promenade musicale de la Renaissance au Jazz La Grande-Fosse

Promenade musicale de la Renaissance au Jazz

Salle Communale La Grande-Fosse Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00

Grande Fosse Café présente Promenade musicale de la Renaissance au Jazz avec Sarah Brandmeyer au chant et Matthias Barlier au piano.

Place limitées.

Ouverture du bar à 19h30.Tout public

Salle Communale La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est +33 6 89 09 17 92 contact@grandefossecafe.fr

English :

Grande Fosse Café presents: Promenade musicale de la Renaissance au Jazz with Sarah Brandmeyer on vocals and Matthias Barlier on piano.

Limited seating.

Bar opens at 7.30pm.

German :

Grande Fosse Café präsentiert Musikalischer Spaziergang von der Renaissance bis zum Jazz mit Sarah Brandmeyer, Gesang, und Matthias Barlier, Klavier.

Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Eröffnung der Bar um 19.30 Uhr.

Italiano :

Il Grande Fosse Café presenta Una passeggiata musicale dal Rinascimento al Jazz con Sarah Brandmeyer alla voce e Matthias Barlier al pianoforte.

Posti limitati.

Il bar apre alle 19.30.

Espanol :

Grande Fosse Café presenta Un paseo musical del Renacimiento al Jazz con Sarah Brandmeyer a la voz y Matthias Barlier al piano.

Plazas limitadas.

Apertura del bar a las 19.30 h.

