Promenade musicale et dansée Place Jeanne d’Arc, Landivisiau Landivisiau

Promenade musicale et dansée Dimanche 21 septembre, 14h00 Place Jeanne d’Arc, Landivisiau Finistère

Rendez-vous à 14h, le dimanche 21 septembre, devant la sculpture du cheval.

Une déambulation poétique nous mène sur le parcours d’interprétation du patrimoine, avec la complicité des danseurs et danseuses de l’association Imagine et des jeunes comédiens et comédiennes de l’association Didascalie.

Cette promenade est portée par le duo chorégraphique formé par Oriane Germser et Olivier Depoix, qui nous invitent à partager un I.U.P.S. (Instantané Unique Poétique et Sauvage) !

Conçue pour un public familal, cette balade artistique vous invite à porter un regard nouveau sur le patrimoine local, en laissant place à l’émotion, à la découverte et à la surprise.

© Ville de Landivisiau