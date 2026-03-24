Promenade naturaliste Verger des remparts Navarrenx

Promenade naturaliste

Verger des remparts Chemin de la Batteuse Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez observer la nature qui vous entoure ! Les tritons du lavoir, les oiseaux du gave, les arbres du verger…même en ville, il y a plus de vie qu’on ne le pense ! Jumelles, bonnes chaussures, loupes, guides vous seront utiles, mais de la curiosité avant tout !

Tout le monde est bienvenu, et c’est Emeline, en service civique pour le projet ABC, qui vous accompagnera. .

Verger des remparts Chemin de la Batteuse Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 20 05 17 abc@ville-navarrenx.fr

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English : Promenade naturaliste

L’événement Promenade naturaliste Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Béarn des Gaves