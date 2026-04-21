Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan

Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan

Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan mardi 22 septembre 2026.

Adresse : Parking de la Mairie

Ville : 40200 Aureilhan

Département : Landes

Début : mardi 22 septembre 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Aureilhan

Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan

Parking de la Mairie Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Ouvert au public en 2020, le sentier pédestre qui chemine autour du lac est un festival naturel.
Histoire, anecdotes et nature seront au rendez-vous
Le cheminement est facile avec une partie très sableuse, les poussettes sont fortement déconseillées.
Visite guidée et commentée par notre guide nature.
Heure et lieu de RDV à 9h00 sur le parking de la Mairie d’Aureilhan
Visite gratuite
Effectif 20 personnes
Retour prévu vers 15h00
Réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Conditions d’accès véhicule personnel, chaussures fermées obligatoires, tenue adaptée à la météo , de l’eau, votre pique-nique et votre goûter.   .

Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan

L’événement Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan

À voir aussi à Aureilhan (Landes)