Aureilhan

Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan

Parking de la Mairie Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Ouvert au public en 2020, le sentier pédestre qui chemine autour du lac est un festival naturel.

Histoire, anecdotes et nature seront au rendez-vous

Le cheminement est facile avec une partie très sableuse, les poussettes sont fortement déconseillées.

Visite guidée et commentée par notre guide nature.

Heure et lieu de RDV à 9h00 sur le parking de la Mairie d’Aureilhan

Visite gratuite

Effectif 20 personnes

Retour prévu vers 15h00

Réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Conditions d’accès véhicule personnel, chaussures fermées obligatoires, tenue adaptée à la météo , de l’eau, votre pique-nique et votre goûter. .

Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan

L’événement Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan