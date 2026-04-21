Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan
Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan mardi 22 septembre 2026.
Aureilhan
Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan
Parking de la Mairie Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Ouvert au public en 2020, le sentier pédestre qui chemine autour du lac est un festival naturel.
Histoire, anecdotes et nature seront au rendez-vous
Le cheminement est facile avec une partie très sableuse, les poussettes sont fortement déconseillées.
Visite guidée et commentée par notre guide nature.
Heure et lieu de RDV à 9h00 sur le parking de la Mairie d’Aureilhan
Visite gratuite
Effectif 20 personnes
Retour prévu vers 15h00
Réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/
Conditions d’accès véhicule personnel, chaussures fermées obligatoires, tenue adaptée à la météo , de l’eau, votre pique-nique et votre goûter. .
Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan
L’événement Promenade nature: Le tour du lac d’Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan