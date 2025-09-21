Promenade patrimoniale à Rybeyrolles Rybeyrolles Bort-les-Orgues

Promenade patrimoniale à Rybeyrolles Rybeyrolles Bort-les-Orgues dimanche 21 septembre 2025.

Promenade patrimoniale à Rybeyrolles Dimanche 21 septembre, 09h00 Rybeyrolles Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous sur le parking du Centre Culturel Roger Guillard à 9h ; Prévoir de bonnes chaussures de marche (boucle de 4 km avec dénivelé).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Promenade patrimoniale à Rybeyrolles

Partez pour une randonnée pédestre à la découverte du patrimoine local autour de Rybeyrolles.

Le parcours vous mènera vers 3 ou 4 sites remarquables, en fonction du nombre de participants et des conditions météo.

Une belle occasion de mêler marche en pleine nature et découverte de l’histoire locale, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Rybeyrolles Ribeyrolles, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Promenade patrimoniale à Rybeyrolles