PROMENADE PATRIMONIALE AUTOUR DE LAURAC Laurac

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Oyez ! Oyez ! Braves gens, damoiselles et damoiseaux !

Dimanche 21 septembre 2025, l’association Sports Loisirs Culture de Laurac vous propose une Balade champêtre autour de Laurac-le-Grand, la Cathare .

Plongez dans les paysages des collines cathares, sur un tracé du Lauragais et des Collines du Vent !

Au vu du succès et afin que tout le monde y participe, des tout-petits aux plus âgés/PMR,

le tracteur-balai est affrété d’une remorque équipée d’assises de balle de paille pour l’occasion.

Inscription indispensable pour le tracteur-balai avec Serge Grillères au 06 72 79 99 46 pour la taille de la remorque.

Flemmards ! Nous vous attendons ! Vous n’avez plus d’excuses ! PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT !

Alors, rendez-vous à 9H45, place Blanche de Laurac, à la Mairie de Laurac-le-Grand

10H00 Top départ impératif

Venez comme vous voulez … à pied, à vélo ou à cheval, pour la grande et nouvelle boucle dans les collines de la Piège

Découverte des Olivières De Rotecabal en cours de conversion biologique.

L’oliveraie a été mise en place progressivement à partir de 2022 et rentrera en production à partir de 2027.

Les olives seront pressées et commercialisées au Moulin du Sou à Limoux.

Petite page d’histoire au Pech de Malemort où se dressaient 3 gibets quand la baylie de Laurac disposait des droits de justice haute et basse, notamment lors des massacres de la Saint Barthelemy

Nous longerons le ruisseau de Saint-Jean de Laval

Nous passerons non loin de la Ferme, certifiée en Agriculture Biologique, Les Volailles de Riquet , des frères Baudoin et Jean-Baptiste, éleveurs/producteurs de volailles fermières (poulets, pintades …) et de veau, en vente directe, aux Jardins de Vaissières, sur les marchés de Bram mercredi matin), de Mirepoix (lundi matin), de Montbrun et Colomiers (jeudi matin), de Castres et de Colomiers (samedi matin). Pour toutes commandes 06 56 69 36 47.

Puis, Rencontre avec Laeticia Fiole, au lieu-dit Bordeneuve

Découverte de La ferme de Laeticia , élevage de vaches Limousines et Aubracs élevés & nourris sans pesticide, en cours de conversion biologique, et de sa Vente directe Miel, Viande de Bovin & Bœuf Dégustation. Pour toutes commandes 06 10 46 92 43.

Pause pique-nique tiré du panier, pour ceux qui ne pouvaient pas être présents jusqu’alors, pouvez nous rejoindre.

Vers 14H30, Passage par le gite Domaine des Roujoux . de Fernand & Danièle Grillères

Vers 15H30, Découverte des travaux de restauration de l’Église St Laurent, classée à l’Inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) le 27 avril 1948, à l’exception de la partie reconstruite du mur sud et de l’étage supérieur du clocher.

Retour à notre point initial.

Gratuit & Ouvert à tous.

.

8 Rue du Pont Laurac 11270 Aude Occitanie +33 6 72 79 99 46

English :

European Heritage Days 2025

Hear ye! Oyez! Braves gens, damoiselles et damoiseaux!

On Sunday, September 21, 2025, Laurac?s Sports Loisirs Culture association offers you a « Country walk around Laurac-le-Grand, la Cathare ».

Immerse yourself in the landscapes of the Cathar hills, on a route through the Lauragais and Collines du Vent regions!

In view of its success, and to ensure that everyone can take part, from the very young to the very old, the tractor-brush is being chartered,

the tractor-balley is chartered with a trailer equipped with straw bale seats for the occasion.

To register for the tractor-balley, please contact Serge Grillères on 06 72 79 99 46.

Flemmards! We look forward to seeing you! No more excuses! THE MORE THE MERRIER!

? So, meet us at 9.45 am, Place Blanche de Laurac, at the Town Hall of Laurac-le-Grand

? 10:00: Top start imperative

Come as you like … on foot, by bike or on horseback, for the big new loop in the hills of the Piège

? Discover the « Olivières De Rotecabal », currently undergoing organic conversion.

The olive grove is to be phased in from 2022, and will be in production from 2027.

The olives will be pressed and marketed at the Moulin du Sou in Limoux.

? A little history at Pech de Malemort, where 3 gibbets stood when the baylie de Laurac had the right of high and low justice, notably during the Saint Barthelemy massacres

? We walk along the Saint-Jean de Laval stream

? We’ll be passing by the certified organic farm « Les Volailles de Riquet », run by brothers Baudoin and Jean-Baptiste, breeders/producers of free-range poultry (chickens, guinea fowl, etc.) and veal, sold direct at Les Jardins de Vaissières, on the markets in Bram (Wednesday morning), Mirepoix (Monday morning), Montbrun and Colomiers (Thursday morning), Castres and Colomiers (Saturday morning). For orders 06 56 69 36 47.

? Then, meeting with Laeticia Fiole, at Bordeneuve

Discover « La ferme de Laeticia », a farm where Limousin and Aubrac cows are raised & fed without pesticides, in the process of conversion to organic farming, and her direct sales of Honey, Beef & Beef Tasting. For orders 06 10 46 92 43.

? Picnic break, for those who couldn’t make it, join us.

? Around 2:30 p.m., visit to Fernand & Danièle Grillères? gite « Domaine des Roujoux »

? Around 3:30 pm, Discovery of the restoration work being carried out on the Church of St Laurent, listed as an Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) on April 27, 1948, with the exception of the rebuilt part of the south wall and the upper floor of the bell tower.

? Back to where we started.

Free & Open to all.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Hört, hört! Oyez! Brave Leute, Damoiselles und Damoiseaux!

Am Sonntag, den 21. September 2025, lädt Sie der Verein Sports Loisirs Culture de Laurac zu einer « Balade champêtre autour de Laurac-le-Grand, la Cathare » (ländlicher Spaziergang rund um Laurac-le-Grand, die Katharer) ein.

Tauchen Sie ein in die Landschaft der katharischen Hügel, auf einer Strecke durch das Lauragais und die Collines du Vent!

Angesichts des Erfolgs und damit alle mitmachen können, von den Kleinsten bis zu den Ältesten/PMR,

wird der Besenschlepper mit einem Anhänger gechartert, der zu diesem Zweck mit Strohballensitzen ausgestattet ist.

Anmeldung für den Besen-Traktor bei Serge Grillères unter 06 72 79 99 46 wegen der Größe des Anhängers erforderlich.

Faulenzer! Wir warten auf Sie! Sie haben keine Ausreden mehr! JE MEHR WIR SIND, DESTO MEHR LACHEN WIR!

? Also, wir treffen uns um 9H45, Place Blanche de Laurac, am Rathaus von Laurac-le-Grand

? 10H00: Top Start zwingend erforderlich

Kommen Sie, wie Sie wollen … zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd, für die große und neue Schleife in den Hügeln der Piège

? Entdeckung der « Olivières De Rotecabal », die sich im Prozess der biologischen Umstellung befinden.

Der Olivenhain wurde ab 2022 schrittweise angelegt und wird ab 2027 in die Produktion gehen.

Die Oliven werden in der Moulin du Sou in Limoux gepresst und vermarktet.

? Kleine Geschichtsseite am Pech de Malemort, wo 3 Galgen standen, als die Baylie de Laurac über die Rechte der hohen und niederen Gerichtsbarkeit verfügte, insbesondere während der Massaker des Heiligen Barthelemy

? Wir gehen am Bach Saint-Jean de Laval entlang

? Wir werden nicht weit vom Bauernhof « Les Volailles de Riquet » der Brüder Baudoin und Jean-Baptiste entfernt sein, der als biologischer Landwirtschaftsbetrieb zertifiziert ist. Die Brüder sind Züchter/Produzenten von Freilandgeflügel (Hühner, Perlhühner …) und Kalbfleisch mit Direktverkauf in den Jardins de Vaissières, auf den Märkten von Bram (Mittwochmorgen), Mirepoix (Montagmorgen), Montbrun und Colomiers (Donnerstagmorgen), Castres und Colomiers (Samstagmorgen). Für alle Bestellungen 06 56 69 36 47.

? Anschließend Treffen mit Laeticia Fiole im Ort Bordeneuve

Entdeckung von « La ferme de Laeticia », einer Zucht von Limousin-Kühen und Aubracs, die ohne Pestizide gezüchtet und gefüttert werden und sich in der biologischen Umstellung befinden, und ihres Direktverkaufs von Honig, Rindfleisch und Rindfleisch Verkostung. Für Bestellungen: 06 10 46 92 43.

? Picknickpause aus dem Korb, für diejenigen, die bisher nicht anwesend sein konnten, können sich uns anschließen.

? Gegen 14:30 Uhr, Durchgang durch das Ferienhaus « Domaine des Roujoux » von Fernand & Danièle Grillères

? Gegen 15:30 Uhr: Besichtigung der Restaurierungsarbeiten an der Kirche St Laurent, die am 27. April 1948 mit Ausnahme des wiederaufgebauten Teils der Südmauer und des oberen Stockwerks des Glockenturms in die Liste des Inventar Supplementaire des Monuments Historiques (ISMH) aufgenommen wurde.

? Zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Kostenlos & Offen für alle.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Ascoltate! Ascoltate! Brava gente, signore e signori!

Domenica 21 settembre 2025, l’associazione Laurac Sports Loisirs Culture vi propone una « Passeggiata campestre intorno a Laurac-le-Grand, la Cathare ».

Immergetevi nei paesaggi delle colline catare, in un percorso attraverso il Lauragais e le Collines du Vent!

Visto il successo, e per garantire la partecipazione di tutti, dai giovanissimi agli anziani/PMR,

per l’occasione è stato noleggiato un trattore-balley con un rimorchio dotato di sedili in balle di paglia.

Per iscriversi al trattore-balley, contattare Serge Grillères al numero 06 72 79 99 46.

Flemmards! Non vediamo l’ora di vedervi! Non ci sono più scuse! PIÙ SIAMO MEGLIO È!

? Appuntamento alle 9.45 in Place Blanche de Laurac, presso il Municipio di Laurac-le-Grand

ore 10.00: partenza decisa

Venite come volete… a piedi, in bicicletta o a cavallo, per il nuovo grande giro attraverso le colline del Piège:

? Scoprite gli oliveti « Olivières De Rotecabal », attualmente in fase di conversione biologica.

L’oliveto sarà realizzato gradualmente a partire dal 2022 ed entrerà in produzione nel 2027.

Le olive saranno spremute e vendute al Moulin du Sou di Limoux.

? Un po’ di storia al Pech de Malemort, dove si trovavano 3 patiboli quando la baylie de Laurac aveva il diritto di giustizia alta e bassa, in particolare durante i massacri di Saint Barthelemy

? Passeggiata lungo il torrente Saint-Jean de Laval

? Passeremo vicino alla fattoria biologica certificata « Les Volailles de Riquet », gestita dai fratelli Baudoin e Jean-Baptiste, che allevano e producono pollame ruspante (polli, faraone, ecc.) e carne di vitello per la vendita diretta a Les Jardins de Vaissières, ai mercati di Bram (mercoledì mattina), Mirepoix (lunedì mattina), Montbrun e Colomiers (giovedì mattina), Castres e Colomiers (sabato mattina). Per ordinare, chiamare il numero 06 56 69 36 47.

? A seguire, incontro con Laeticia Fiole, in località Bordeneuve

Scoprire « La ferme de Laeticia », una fattoria in cui le mucche di razza Limousin e Aubrac sono allevate e nutrite senza pesticidi, e sono in fase di conversione all’agricoltura biologica, e la sua vendita diretta di miele, carne e prodotti a base di carne Degustazione. Per tutti gli ordini 06 10 46 92 43.

? Pausa picnic, per chi non ha potuto esserci prima, venite a trovarci.

? Alle 14.30 circa, visita alla casa di Fernand & Danièle Grillères « Domaine des Roujoux »

? Verso le 15.30, scoperta dei lavori di restauro della chiesa di St Laurent, iscritta nell’Inventario supplementare dei monumenti storici (ISMH) il 27 aprile 1948, ad eccezione della parte ricostruita della parete sud e del piano superiore del campanile.

? Torniamo al punto iniziale.

Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Atención ¡Atención! ¡Buenas gentes, señoras y señores!

El domingo 21 de septiembre de 2025, la asociación cultural Laurac Sports Loisirs les propone un « Paseo campestre por Laurac-le-Grand, la Cathare ».

¡Sumérjanse en los paisajes de las colinas cátaras, en un recorrido por el Lauragais y las Collines du Vent!

En vista de su éxito, y para garantizar la participación de todos, desde los más pequeños hasta las personas mayores/PMR,

para la ocasión, se ha fletado el tractor-barredora con un remolque equipado con asientos de balas de paja.

Para inscribirse en el tractor-barredora, póngase en contacto con Serge Grillères en el 06 72 79 99 46.

¡Flemmards! ¡Te esperamos! ¡Se acabaron las excusas! ¡CUANTOS MÁS SEAMOS, MEJOR!

? Así pues, nos vemos a las 9.45h, place Blanche de Laurac, en el Ayuntamiento de Laurac-le-Grand

? 10.00am: Un comienzo firme

Venga como quiera… a pie, en bicicleta o a caballo, para el nuevo gran bucle por las colinas del Piège

? Descubra los olivares « Olivières De Rotecabal », actualmente en reconversión ecológica.

El olivar se construirá progresivamente a partir de 2022 y entrará en producción en 2027.

Las aceitunas se prensarán y venderán en el Moulin du Sou de Limoux.

? Un poco de historia en el Pech de Malemort, donde se alzaban 3 horcas cuando el baylie de Laurac tenía derecho de alta y baja justicia, en particular durante las masacres de San Bartolomé

? Paseamos por el arroyo Saint-Jean de Laval

? Pasaremos cerca de la granja ecológica certificada « Les Volailles de Riquet », dirigida por los hermanos Baudoin y Jean-Baptiste, que crían y producen aves de corral (pollos, pintadas, etc.) y ternera para su venta directa en Les Jardins de Vaissières, en los mercados de Bram (miércoles por la mañana), Mirepoix (lunes por la mañana), Montbrun y Colomiers (jueves por la mañana), Castres y Colomiers (sábados por la mañana). Para hacer un pedido, llame al 06 56 69 36 47.

? Seguido de un encuentro con Laeticia Fiole, en un lugar llamado Bordeneuve

Descubra « La ferme de Laeticia », una granja donde se crían y alimentan vacas Limousin y Aubrac sin pesticidas, en proceso de reconversión a la agricultura biológica, y su venta directa de miel, carne y productos cárnicos Degustación. Para todos los pedidos 06 10 46 92 43.

? Pausa picnic, para los que no pudieron estar antes, vengan y acompáñennos.

? Hacia las 14h30, visita a la casa rural « Domaine des Roujoux » de Fernand & Danièle Grillères

? Hacia las 15.30 h, descubrimiento de las obras de restauración de la iglesia de San Lorenzo, inscrita en el Inventario Suplementario de Monumentos Históricos (ISMH) el 27 de abril de 1948, a excepción de la parte reconstruida del muro sur y del piso superior del campanario.

? Volvamos al punto inicial.

Gratuito y abierto a todos.

