Promenade patrimoniale de la préhistoire au XIIIe siècle Église d’Hédouville Hédouville

Promenade patrimoniale de la préhistoire au XIIIe siècle Dimanche 21 septembre, 10h30 Église d’Hédouville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’ASEH (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise d’Hédouville) vous propose une randonnée entre le polissoir de la Tour du Lay et La Chapelle St Robert.

Départ d’Hédouville où un café ou un thé vous sera offert.

Fin à La Chapelle St Robert où vous pourrez (re)découvrir la maquette du Prieuré Notre-Dame du Lay dont il ne reste que la fontaine dite miraculeuse autour d’un verre de l’amitié.

Église d’Hédouville 1 grande rue 95690 Hédouville Hédouville 95690 Val-d’Oise Île-de-France 0786623564 église du 13° et 15°siècle

exposition sur le prieuré du Lay (d’Hédouville)

ASEH