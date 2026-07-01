Promenade patrimoniale guidée, Ville de Sarreinsming, Sarreinsming

Informations pratiques

Promenade patrimoniale guidée 19 et 20 septembre Ville de Sarreinsming Moselle

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au départ de la mairie, les participants seront invités à découvrir un ensemble remarquable de linteaux sculptés, véritables témoins de la vie quotidienne et des traditions d’autrefois. Au fil du parcours, chaque pierre gravée dévoilera une part de son histoire : dates de construction, initiales des propriétaires, symboles religieux protecteurs, motifs géométriques ou représentations liées aux métiers exercés par les habitants.

Cette découverte sera également l’occasion d’aborder l’évolution de l’habitat rural, les croyances populaires associées à la maison et au seuil, ainsi que les particularités architecturales locales. À travers anecdotes, explications historiques et observations sur le terrain, les visiteurs apprendront à déchiffrer ces archives de pierre souvent méconnues, mais essentielles à la compréhension du patrimoine de nos villages.

Accessible à tous les publics, cette rencontre se veut à la fois conviviale, instructive et enrichissante, offrant un regard nouveau sur un héritage que nous côtoyons parfois sans le remarquer.

Ville de Sarreinsming 57905 Sarreinsming Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est 0613744827 Au départ de la mairie, nous vous invitons à parcourir les rues du village en levant les yeux pour observer ces œuvres souvent discrètes, mais d’une remarquable richesse. Derrière chaque inscription, chaque rosace ou chaque outil sculpté se cache une histoire qu’il convient de préserver et de transmettre aux générations futures. Suivons donc ce parcours patrimonial à la rencontre de ces vingt-deux témoins de pierre, véritables gardiens de la mémoire locale. Parking à proximité

À l’occasion d’une promenade patrimoniale, les participants seront invités à découvrir un ensemble remarquable de linteaux sculptés, véritables témoins de la vie quotidienne et des traditions Au fil…

©Catherine Bonati