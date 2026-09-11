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Promenade patrimoniale, Site du moulin Pachoud, Saint-Jean-d’Arvey

dimanche 20 septembre 2026 · Site du moulin Pachoud · Saint-Jean-d'Arvey

Promenade patrimoniale, Site du moulin Pachoud, Saint-Jean-d’Arvey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site du moulin Pachoud
Adresse
73230 Saint Jean d'Arvey
Ville
73230 Saint-Jean-d'Arvey
Département
Savoie
Tarif
Prévoir chaussures de marche ou bottes. Annulé si pluie.

Promenade patrimoniale Dimanche 20 septembre, 15h00 Site du moulin Pachoud Savoie

Prévoir chaussures de marche ou bottes. Annulé si pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Promenade commentée
Moulin, glacière, martinet, forge… le site dit du moulin Pachoud, de part et d’autre de la Leysse, entre les communes de Saint-Jean d’Arvey et Thoiry reliées par une nouvelle passerelle, est riche en histoire industrielle. Venez la découvrir au cours d’une promenade commentée par un guide-conférencier le dimanche 20 septembre.

Site du moulin Pachoud 73230 Saint Jean d’Arvey Saint-Jean-d’Arvey 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479284061 http://www.mairie-saintjeandarvey.fr Promenade commentée
Moulin, glacière, martinet, forge… le site dit du moulin Pachoud, de part et d’autre de la Leysse, entre les communes de Saint-Jean d’Arvey et Thoiry reliées par une nouvelle passerelle, est riche en histoire industrielle. Venez la découvrir au cours d’une promenade commentée par un guide-conférencier le dimanche 20 septembre. RV 435 route de la Crouettaz à 15 h. Possibilité de parking chez la famille Grangeat.
Promenade commentée

©Monique Dacquin