PROMENADE PAYSAGÈRE A CAZERES – MAISON GARONNE Cazères, 21 juin 2025 10:00

Haute-Garonne

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Une promenade paysagère pour découvrir une « autre Garonne » proposé par le CAUE31

Une visite pour comprendre le rapport entre les hommes et le fleuve à travers l’histoire, les usages et les adaptations de la ville autour de la Garonne. Découvrez la Maison Garonne, ancien hangar à bateaux, aujourd’hui lieu de sensibilisation aux enjeux actuels liés à la Garonne. Enfin, visitez le cœur de bourg et son affluent intra-urbain, l’Hourride. .

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

A landscape walk to discover « another Garonne » proposed by CAUE31

German :

Ein landschaftlicher Spaziergang zur Entdeckung einer « anderen Garonne » vorgeschlagen vom CAUE31

Italiano :

Una passeggiata paesaggistica alla scoperta di « un’altra Garonna » proposta dal CAUE31

Espanol :

Un paseo paisajístico para descubrir « otro Garona » propuesto por el CAUE31

