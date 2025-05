PROMENADE PAYSAGÈRE A MIRAMONT DE COMMINGES – MAISON GARONNE Miramont-de-Comminges, 27 juin 2025 18:30, Miramont-de-Comminges.

Haute-Garonne

PROMENADE PAYSAGÈRE A MIRAMONT DE COMMINGES MAISON GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Une promenade paysagère pour découvrir une « autre Garonne » proposé par le CAUE31

Découvrez le fleuve Garonne depuis le promontoire de Notre-Dame du Calvaire et le développement urbain à travers l’histoire. Longez la Garonne le long des sentiers de jardin pour observer la biodiversité du lit du fleuve. Et enfin traversez Miramont pour comprendre la relation de la ville avec le fleuve, entre aménagement et ressources de construction. .

