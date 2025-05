PROMENADE PAYSAGÈRE A VELO A TOULOUSE – Place du Pont Neuf Toulouse, 24 juin 2025 18:00, Toulouse.

Haute-Garonne

PROMENADE PAYSAGÈRE A VELO A TOULOUSE Place du Pont Neuf PONT NEUF Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

2025-07-01

Paysages d’hier et d’aujourd’hui le long de la Garonne toulousaine, à vélo (venir avec son propre vélo) proposé par le CAUE31.

Arpentez les bords de Garonne à vélo pour comprendre les relations entre Toulouse et le fleuve à travers le patrimoine urbain et les spécificités paysagères. (Re) découvrez des lieux emblématiques et patrimoniaux mais aussi d’autres plus marginalises, discrets, en transition ou laissés à leur libre évolution au cœur même de la ville.

2 parcours du Pont neuf au pont de Blagnac ou du Pont neuf à l’ile du Ramier et Croix de pierre; .

Place du Pont Neuf PONT NEUF

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Landscapes of yesterday and today along Toulouse?s Garonne River, by bike (bring your own bike) proposed by CAUE31.

German :

Landschaften von gestern und heute entlang der Garonne in Toulouse, mit dem Fahrrad (bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit), angeboten vom CAUE31.

Italiano :

Paesaggi di ieri e di oggi lungo la Garonna a Tolosa, in bicicletta (portare la propria bicicletta), organizzato dal CAUE31.

Espanol :

Paisajes de ayer y de hoy a lo largo del Garona en Toulouse, en bicicleta (traiga su propia bicicleta), organizado por CAUE31.

L’événement PROMENADE PAYSAGÈRE A VELO A TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE