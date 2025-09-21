Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00

Participez à une randonnée découverte de 3,6 kilomètres, traversant le parc forestier du Bois de l’Étoile et le quartier de l’Époque, pour une arrivée à la Maison Baschet. L’occasion de s’interroger sur la manière dont nature et urbanisme cohabitent.

Prévoyez des chaussures de randonnée.

Par l’association les Drôles en Groles

Point de rencontre à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet

Hôtel de Ville 1 esplanade Michel-Teulet 93220 Gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

