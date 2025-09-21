Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny
Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny dimanche 21 septembre 2025.
Promenade pédestre Dimanche 21 septembre, 09h15 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00
Participez à une randonnée découverte de 3,6 kilomètres, traversant le parc forestier du Bois de l’Étoile et le quartier de l’Époque, pour une arrivée à la Maison Baschet. L’occasion de s’interroger sur la manière dont nature et urbanisme cohabitent.
Prévoyez des chaussures de randonnée.
Par l’association les Drôles en Groles
Point de rencontre à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet
Hôtel de Ville 1 esplanade Michel-Teulet 93220 Gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Participez à une randonnée découverte de 3,6 kilomètres, traversant le parc forestier du Bois de l’Étoile et le quartier de l’Époque, pour une arrivée à la Maison Baschet. L’occasion de s’interroger …
© Service de communication – Ville de Gagny