Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny

Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny

Promenade pédestre Hôtel de Ville Gagny dimanche 21 septembre 2025.

Promenade pédestre Dimanche 21 septembre, 09h15 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00
Fin : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T11:00:00

Participez à une randonnée découverte de 3,6 kilomètres, traversant le parc forestier du Bois de l’Étoile et le quartier de l’Époque, pour une arrivée à la Maison Baschet. L’occasion de s’interroger sur la manière dont nature et urbanisme cohabitent.
Prévoyez des chaussures de randonnée.
Par l’association les Drôles en Groles
Point de rencontre à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Michel Teulet

Hôtel de Ville 1 esplanade Michel-Teulet 93220 Gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Participez à une randonnée découverte de 3,6 kilomètres, traversant le parc forestier du Bois de l’Étoile et le quartier de l’Époque, pour une arrivée à la Maison Baschet. L’occasion de s’interroger …

© Service de communication – Ville de Gagny