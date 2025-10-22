Promenade Les lichens et la santé

Début : 2025-11-15 10:00:00

Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Le samedi 15 novembre, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à une promenade Les lichens et la santé au Gué Ory à Sougé-le-Ganelon !

Très présents dans notre quotidien, les lichens passent pourtant inaperçus et nous sont inconnus. À la fois algue et champignon, ces êtres sont fascinants et recèlent bien des secrets. Qu’ils soient jaunes, verts, gris, tout plats ou buissonnants, partez à leur découverte et comprenez en quoi ils constituent des sentinelles de l’environnement.

RDV 10h au Parking du Gué Ory à Sougé-le-Ganelon.

Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .

English :

Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

German :

Im Rahmen des ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles organisierte Exkursion.

Italiano :

Gita organizzata da ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Espanol :

Salida organizada por ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.

