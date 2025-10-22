Promenade « Petits cailloux, grandes Histoires ! » Mairie Saint-Paul-le-Gaultier
Promenade « Petits cailloux, grandes Histoires ! » Mairie Saint-Paul-le-Gaultier samedi 15 novembre 2025.
Promenade Les lichens et la santé
Parking du Gué Ory Le Gué Ory Sougé-le-Ganelon Sarthe
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Sortie organisée dans le cadre de l’ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Le samedi 15 novembre, le Parc naturel régional & Géoparc Normandie-Maine, dans le cadre de son ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles, vous invite à une promenade Les lichens et la santé au Gué Ory à Sougé-le-Ganelon !
Très présents dans notre quotidien, les lichens passent pourtant inaperçus et nous sont inconnus. À la fois algue et champignon, ces êtres sont fascinants et recèlent bien des secrets. Qu’ils soient jaunes, verts, gris, tout plats ou buissonnants, partez à leur découverte et comprenez en quoi ils constituent des sentinelles de l’environnement.
RDV 10h au Parking du Gué Ory à Sougé-le-Ganelon.
Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .
Parking du Gué Ory Le Gué Ory Sougé-le-Ganelon 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33
English :
Outing organized by ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
German :
Im Rahmen des ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles organisierte Exkursion.
Italiano :
Gita organizzata da ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Espanol :
Salida organizada por ABC Haute Sarthe Alpes Mancelles.
