PROMENADE POÉTIQUE ANIMÉE PAR BERNARD FRIOT Place du Maréchal Joffre Pornichet
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Visite commentée de l’exposition interactive Des trous dans le vent .
À l’issue de ce parcours, petits et grands pourront s’adonner aux joies de l’écriture poétique en compagnie de l’auteur.
A partir de 8 ans.
Informations pratiques
Quand ?
Le samedi 8 novembre
⏰ Horaires ?
De 10h à 12h.
L’animation est-elle payante ?
Non, c’est gratuit, mais la réservation est conseillée auprès de la Médiathèque.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
English :
Guided tour of the Holes in the Wind interactive exhibition.
German :
Kommentierte Besichtigung der interaktiven Ausstellung Des trous dans le vent (Löcher im Wind).
Italiano :
Visita guidata alla mostra interattiva Buchi nel vento .
Espanol :
Visita guiada a la exposición interactiva Agujeros en el viento .
