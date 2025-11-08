Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PROMENADE POÉTIQUE ANIMÉE PAR BERNARD FRIOT Place du Maréchal Joffre Pornichet samedi 8 novembre 2025.

Visite commentée de l’exposition interactive Des trous dans le vent .
À l’issue de ce parcours, petits et grands pourront s’adonner aux joies de l’écriture poétique en compagnie de l’auteur.
A partir de 8 ans.
 
Informations pratiques 

 Quand ?
Le samedi 8 novembre

⏰ Horaires ?
De 10h à 12h.

 L’animation est-elle payante ?
Non, c’est gratuit, mais la réservation est conseillée auprès de la Médiathèque.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).   .

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22  mediatheque@mairie-pornichet.fr

English :

Guided tour of the Holes in the Wind interactive exhibition.

German :

Kommentierte Besichtigung der interaktiven Ausstellung Des trous dans le vent (Löcher im Wind).

Italiano :

Visita guidata alla mostra interattiva Buchi nel vento .

Espanol :

Visita guiada a la exposición interactiva Agujeros en el viento .

