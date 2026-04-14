Promenade poétique au jardin, Jardin de Pause Campagne, Pouy-de-Touges

Promenade poétique au jardin 5 – 7 juin Jardin de Pause Campagne Haute-Garonne

Gratuit. 6 personnes maximum par visite, pour les groupes scolaires merci de me contacter au préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Au pays des rêves, ouvrez grand vos yeux !

Que vous soyez adulte ou enfant, oubliez qui vous êtes et laissez-vous porter par une promenade hors du temps.

Jardin de Pause Campagne 320 route de Berat, 31430 Pouy-de-Touges Pouy-de-Touges 31430 Haute-Garonne Occitanie 06 58 10 15 67 https://www.pausecampagne.com https://www.instagram.com/pause_campagne/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a00fc0ba-991a-4c0c-9386-3dc47b6b8ffe Le jardin de Pause Campagne est un parc arboré de 3000m2, intégré à notre maison d’hôtes, dans un environnement vallonné au coeur de la campagne sud toulousaine. Il est aménagé de façon poétique et ludique pour retrouver son âme d’enfant. Il laisse une large place à la biodiversité avec des espaces de tonte alternée, de nombreuses variétés d’oiseaux et d’insectes, des fleurs mellifères et surtout une décoration atypique faite d’objets détournés et de déchets verts recyclés qui s’intègrent parfaitement dans le cadre bucolique du jardin. Des parkings gratuits sont à disposition sur place.

Au pays des rêves, ouvrez grand vos yeux !

©ROBERT Maryline