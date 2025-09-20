Promenade Renaissance Hôtel Sully Châtellerault

Promenade Renaissance Hôtel Sully Châtellerault samedi 20 septembre 2025.

Promenade Renaissance 20 et 21 septembre Hôtel Sully Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite des monuments historiques des XVIe et XVIIe siècles de Châtellerault

Réservation : 06 80 23 60 79

Organisée par la Société des Sciences de Châtellerault

▶ RDV dans la cour de l’Hôtel Sully

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Châtellerault est une ville d'accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'espace scénographique, près de l'église Saint-Jacques, vous plonge dans l'histoire de ce pèlerinage millénaire. L'hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l'avant et un jardin à l'arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s'opère alors entre Renaissance et période classique. L'intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

Journées européennes du Patrimoine JEP2025 chatellerault

© Archives communautaires de Grand Châtellerault