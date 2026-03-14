Promenade René Boylesve

21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:15:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Promenade urbaine guidée des lieux décrits par René Boylesve dans ses romans.

Promenade urbaine guidée des lieux décrits par René Boylesve dans ses romans. .

21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr

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English :

Guided urban tour of the places described by René Boylesve in his novels.

L’événement Promenade René Boylesve Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire