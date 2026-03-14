Promenade René Boylesve Descartes
Promenade René Boylesve Descartes samedi 18 avril 2026.
Promenade René Boylesve
21 Rue Descartes Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:15:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Promenade urbaine guidée des lieux décrits par René Boylesve dans ses romans.
Promenade urbaine guidée des lieux décrits par René Boylesve dans ses romans. .
21 Rue Descartes Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr
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English :
Guided urban tour of the places described by René Boylesve in his novels.
L’événement Promenade René Boylesve Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire