Promenade sensorielle à Chérine, Saint-Michel-en-Brenne

Promenade sensorielle à Chérine

Terres de Picadon (D6a) Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, partez en famille à la découverte d’une partie de la Réserve de Chérine en utilisant tous vos sens !Familles

a nature se découvre facilement avec les yeux. Et, les autres sens alors ? A l’instar de tous les animaux, nous les utilisons aussi sans même le savoir. Par le biais d’une promenade agrémentée de courtes séquences ludiques, les participants découvriront qu’ils sont des animaux presque commes les autres… .

Terres de Picadon (D6a) Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

As part of World Wetlands Day, take the whole family on a discovery tour of part of the Chérine Reserve, using all your senses!

