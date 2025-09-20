Promenade sensorielle : à la découverte des habitants des cours d’eau Le Truel Le Truel

Promenade sensorielle : à la découverte des habitants des cours d’eau Samedi 20 septembre, 10h00 Le Truel Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone.

Rencontre au fil de l’eau – Exploration sensorielle du Tarn

Imaginez… vous êtes au bord de la rivière Tarn.

Le soleil joue avec les reflets argentés de l’eau, une libellule effleure la surface, ses ailes transparentes captent la lumière comme des éclats de cristal. Plus près du rivage, une grenouille se dissimule entre deux herbes, tandis qu’un ballet d’insectes minuscules anime les galets chauffés par le soleil.

Accompagnés par le CPIE du Rouergue, partez à la découverte des habitants mystérieux des cours d’eau.

Plongez vos mains dans l’eau claire pour observer un insecte aquatique, tendez l’oreille aux bruissements de la rive, apprenez à reconnaître les traces de vie discrètes mais précieuses.

Une rencontre sensible, presque intime, avec la nature qui nous entoure et que l’on oublie parfois de regarder.

Une immersion où chaque sens s’éveille : le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue…

Une parenthèse hors du temps, accessible à toute la famille, au cœur du Truel, en Muse et Raspes du Tarn.

Le Truel Le Truel 12430 Le Truel 12430 Aveyron Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© CV – Office de tourisme Muse et Raspes