Promenade sensorielle au bois du Caprice, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Aubin-d’Arquenay
Promenade sensorielle au bois du Caprice, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Aubin-d’Arquenay mercredi 22 juillet 2026.
Promenade sensorielle au bois du Caprice Mercredi 22 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00
Dans les bois, tous nos sens sont en éveil. L’odeur de l’humus, la douceur de la mousse et la présence furtive des animaux qui nous entourent nous apaisent. 1,2,3, nous irons au bois du Caprice pour une balade qui vous surprendra. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(3km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionSAINT-AUBIN-D’ARQUENAY Saint-Aubin-d’Arquenay 14970 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Vous pensez exploiter vos sens au maximum ? Testez-les au cours d’une balade au cœur du bois du Caprice. Une promenade sensorielle au sein d’un espace naturel sensible. Tout public (dès 8 ans). (3…
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