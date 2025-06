Promenade Spéciale en calèche à Berrien. Berrien 30 juin 2025 15:15

PROMENADE SPECIALE LE LUNDI 30 JUIN, départ de la ferme vers le bourg de Berrien où je dois me rendre pour une prestation le lendemain. Quitte à faire la route, je vous propose de monter à bord pour 2h. Nous traverserons 2 jolis villages et longerons une route très calme. 3 places disponibles et tarifs spécial 20€ / personne. .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 62 99 95 84

